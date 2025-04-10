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        Yalova'da kavga ihbarına giden polisler esnafın pastalı sürpriziyle karşılaştı

        Yalova'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnafın pasta sürpriziyle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:47
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        Yalova'da kavga ihbarına giden polisler esnafın pastalı sürpriziyle karşılaştı
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        Yalova'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, esnafın pasta sürpriziyle karşılandı.

        İsmet Acar Caddesi üzerinde bir kafeyi işleten Feyze Geçer ile Burcu Adıyaman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle sürpriz yapmak istedikleri polisler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "kavga" ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine kafeye gelen polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, esnafa teşekkür etti.

        İşletmeci Burcu Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine polisin hızla kafeye geldiğini belirterek, "Bizler de onlara ufak bir sürpriz yapmak istedik. Yüzlerini gülümsetmek istedik." ifadelerini kullandı.

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