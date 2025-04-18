Yalova ve Kocaeli'de kaçak sigara ürettiği değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı
Yalova ve Kocaeli'de kaçak sigara üretimi yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yalova ve Kocaeli'de kaçak sigara üretimi yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolu makaron imal ettikten sonra ildeki tütün dükkanlarında satarak kaçakçılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Yalova merkezli Altınova ile Kocaeli'ye bağlı Gölcük ilçesindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 2 sigara dolum makinesi, sanayi tipi kompresör, 186 bin 610 dolu makaron, 113 bin 400 boş makaron, 155 kilogram kıyılmış tütün, 17 elektronik sigara kartuşu, 4 elektronik sigara, 5 paket pipo tütünü, 32 kutu nargile aroması ele geçirildi.
Operasyonda 9 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar ettiği öğrenilen 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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