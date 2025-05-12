YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı

MUSTAFA ÇALKAYA/SITKI YILDIZ - Yalova'da süs bitkileri üreten Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihal Başkan, kadın ağırlıklı ekibiyle çalıştığını belirterek, "İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.