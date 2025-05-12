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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı

        MUSTAFA ÇALKAYA/SITKI YILDIZ - Yalova'da süs bitkileri üreten Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihal Başkan, kadın ağırlıklı ekibiyle çalıştığını belirterek, "İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:09
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        YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı
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        MUSTAFA ÇALKAYA/SITKI YILDIZ - Yalova'da süs bitkileri üreten Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihal Başkan, kadın ağırlıklı ekibiyle çalıştığını belirterek, "İleride daha fazla üretim yaparak ihracatta iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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