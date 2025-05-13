Kızılay Butik 203. mağazısını Yalova'da açtı

Türk Kızılay'ın ücretsiz giyim mağazası olan Kızılay Butik'in 203. şubesi Yalova'da düzenlenen törenle açıldı.

Türk Kızılay'ın Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılaması için kullandığı Kızılay Butik'in 203. şubesi Bahçelievler Mahallesi Yalova Uluğbey Sokak'ta açıldı.

Açılışta konuşan Vali Hülya Kaya, daha önce benzer bir çalışmayı yürüttüklerini, açılışı yapılan mağaza ile bu çalışmayı Türk Kızılay'ına bıraktıklarını ifade etti.

Giyim ihtiyacı olan vatandaşların ücretsiz şekilde faydalanacağı mağaza için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Kaya, "Bütün yardımları, bağışları buraya yönlendireceğiz. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Evde hanımefendilerin giymediği, kullanmadığı daha etiketi üzerinde duran ürünlerimiz var. Bunları Kızılay'daki kıyafet bankamıza iletelim. Özellikle bayram öncesinde çocuklarımıza ulaştırılsın istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir kampanyayı da canı gönülden destekliyoruz." diye konuştu.

Yakın zamanda arazi tahsisi yapılacak bir yere ayrıca Türk Kızılay'ının aşevi kuracağını da aktaran Kaya, kente yakışır bir aşevinin kurulması için gerekli desteği vereceklerini söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ise mağazada kadın, erkek, çocuk, bebek giyim kıyafetleri ile ayakkabıların bulunduğu malzemelerin 365 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine hizmet vereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Türk Kızılay'ın iyilik zirvesine doğru olan merhamet yürüyüşünün bugünkü durağı Yalova'da. Burada 203. Kızılay Butik'imiz bayram öncesi kıymetli Yalovalıların hizmetine açmış olacağız. Buradan kurumsal bağışçılarımızın bağışlamış olduğu giysileri bayram öncesi tüm ihtiyaç sahiplerimiz düzenli davet şekilde buraya geliyor ve alıyor olacaklar. Buradan ihtiyaçlarını alıp bayramlıklarını gidiyor olacaklar. Çocuklarımız, kadınlarımız, beylerimiz ayrı. Burası 365 gün açık olan iyilik yuvası olacak. Düzenli şekilde her zaman gelip ihtiyaçlarını, giyimlerini kuşamlarını buradan alıyor olacaklar. Biz burada Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Yalova'da da bu hizmeti sunmaktan, milletimize iyilik ile Kızılay olarak dokunmaktan mutluluk duyuyoruz. Milletimizin bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı milli görev olarak yapıyoruz."