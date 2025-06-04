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        Yalova merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:02
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        Yalova merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformlarından iletişime geçen şüphelilerin, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yaptığını belirledi.

        Araştırmanın ardından kimlikleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için Yalova, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin arandığı bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.M.K, B.Ç, Ü.K, A.A, T.A. ve C.Ö. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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