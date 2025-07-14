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        Yalova Valisi Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:42
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        Yalova Valisi Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Kaya, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, milletin sarsılmaz iradesi, devletine olan bağlılığı ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla bertaraf edildiğini ifade etti.

        Darbe girişimi gecesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve milletin istikbali için canını hiçe sayan vatandaşların tarih yazdığını vurgulayan Kaya, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Kaya, 15 Temmuz'un kutlu bir direnişin adı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi milletimiz bir kez daha 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' diyerek tarih sahnesinde yerini almıştır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz'un taşıdığı bu yüksek ruhu ve mücadele bilincini diri tutmak, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü tehdide karşı aynı kararlılıkla durmaktır. Devletimizin tüm kurumlarıyla, güvenlik güçlerimizle ve milletimizin desteğiyle FETÖ ve benzeri hain yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Demokrasiye, milli iradeye ve cumhuriyetimizin temel değerlerine olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını unutmamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."

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