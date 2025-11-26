Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 159 bin 320 makaron ve 238 kilogram tütün ele geçirildi

        Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 159 bin 320 makaron ve 238 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:40 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:46
        Yalova'da 159 bin 320 makaron ve 238 kilogram tütün ele geçirildi
        Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 159 bin 320 makaron ve 238 kilogram tütün ele geçirildi.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile merkez ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeciliğini S.S'nin yaptığı il merkezi ve Çiftlikköy ilçesindeki beş ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda ruhsatsız tabanca, 10 fişek, hassas terazi, 2 ambalaj paketleme makinesi, 238 kilogram kaçak nargile tütünü, 142 bin 260'ı dolu olmak üzere 159 bin 320 makaron, 103 bin 827 sahte bandrol ile çok sayıda nargile tütünü ve sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

