Tüm dünyada Müslümanlar, Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan 23 Mart günü ilk kez sahura kalkarak Ramazan ayına giriş yapacak. Şimdi gözler, bu senenin imsakiye takvimine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Yalova'nın iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri de belirlendi. İşte, Yalova imsakiye takvimi 2023 ile Yalova iftar ve sahur saatleri...

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