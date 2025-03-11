Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yalova’da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza - Güncel haberler

        Yalova’da polisten kumar baskını: 13 kişiye 120 bin TL ceza

        Yalova'da polis ekiplerinin kumar oynatıldığı belirlenen işletmelere yönelik düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 120 bin 211 TL para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 11.03.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da polisten kumar baskını
        ABONE OL

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmeye operasyon düzenledi.

        Yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 120 bin 211 TL idari para cezası kesilirken, masaların üzerinde bulunan 12 bin 850 TL ve 100 dolar para muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi.

        İşletme sahipleri hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #yalova
        #yalova haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı