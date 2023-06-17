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Haberler Gündem Eğitim Tarih Yalta Konferansı Nedir, Ne Zaman Yapıldı? Yalta Konferansı Tarihi, Önemi ve Kararları
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Yalta Konferansı nedir, ne zaman yapıldı? Yalta Konferansı tarihi, önemi ve kararları

Yalta Konferansı 2. Dünya Savaşı sona ermek üzereyken, savaş sonrası ortaya çıkacak olan yeni dünya düzenini tartışmak ve hangi bölgenin kimin denetimi altında olacağını belirlemek adına toplanmış olan konferanstır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Yalta kentinde toplanan bu konferansta alınan kararlar 2. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Ayrıntılar yazımızın devamında…

Yalta Konferansı Nedir, Ne Zaman Yapıldı? Yalta Konferansı Tarihi, Önemi ve Kararları
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Savaş sonrası Almanya ve Polonya’nın durumu gibi konuların netleştirilmesinin de konuşulduğu bu konferansta ortak bir barış sistemi kurulması da kararlaştırılmıştır. Peki, Yalta Konferansı toplanma amacı nedir? Yalta Konferansı tarihi kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Yalta Konferansı Nedir?

Yalta Konferansı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Kırım şehrinde yer alan Yalta’da toplanan bir konferanstır. Savaş sonrası kurulacak yeni düzenin belirlenmesi, kurulacak olan bu düzende savaşı galip olarak bitirecek olan devletlerin sahip olacağı haklar gibi konuların tartışıldığı Yalta Konferansı tarihi 4 – 11 Şubat 1945’tir.

Peki, Yalta Konferansı’na katılan devletler hangileridir? Yalta Konferansına, tarihi kaynaklarda Üç Büyükler (Big Three) olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve SSCB katılmıştır. Sovyetler Birliğinin önemli tatil kentlerinden biri olan Yalta’da gerçekleşen bu konferansta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve Sovyetler Birliği lideri Stalin bir araya gelmiştir.

Yalta Konferansı Amacı

  1. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Sovyetler Birliği ve ABD ile müttefiklerinin Almanya içlerine doğru ilerlemesi üzerine savaşın tarafları arasında, kimin hangi bölgeyi denetim altına alacağı gibi konularda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Hem ortaya çıkan bu sorunu çözmek hem de savaş sonrası oluşacak yeni durumu belirlemek amacıyla SSCB, İngiltere ve ABD 1945 yılının şubat ayında Yalta’da bir araya geldiler.

Savaş esnasında Polonya topraklarında meydana gelen değişim ve savaş sonrası Almanya’nın bölünmesi gibi konuların tartışıldığı bu konferans, alınan kararlar itibariyle tüm dünyanın güçler dengesini yeniden belirlemiştir.

Yalta Konferansı Maddeleri

ABD, İngiltere ve SSCB’nin katıldığı ve 4 – 11 Şubat 1945 yılında düzenlenmiş olan Yalta Konferansı kararları şu şekilde sıralanabilir:

  • Ortak bir barış sistemi kurulması kararlaştırılmış ve bu örgütün (Birleşmiş Milletler) kurulması için yeni bir konferans toplanması kararlaştırılmıştır.
  • Dünyanın ben büyük devleti olarak kabul edilen Çin, SSCB, ABD, Fransa ve İngiltere’ye kurulacak olan Birleşmiş Milletlerde veto hakkı tanınması karara bağlanmıştır.
  • Mihver Devletlere (Almanya, Japonya ve İtalya) 1 Nisan 1945 tarihine kadar savaş ilan edecek olan devletler Birleşmiş Milletlere üye olacaktır. Türkiye’de alınan bu karar doğrultusunda Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.
  • Savaş sonrasında Almanya’nın doğusunun Sovyetler Birliği’ne, Almanya’nın kuzeybatısının İngiltere’ye, güneybatısının ise Amerika Birleşik Devletleri’ne verilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Sovyetler Birliği’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesi talebi, daha sonra toplanacak olan konferanslarda konuşulmak üzere ertelenmiş ve bu konuda Türkiye’nin haberdar edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Polonya’da mülteci hükümeti ile Lüblin Komitesi’nin yeni bir seçim yapılana kadar koalisyon oluşturması kararlaştırılmıştır.
  • Sovyetler Birliği’ne, Japonya’ya savaş açmasına karşılık olarak Sahalin Adası’nın güneyi ve Kuril adası verilmiştir.

Yalta Konferansı Önemi

Yalta Konferansı, savaş sonrası için Avrupa’nın yeni düzenini ve siyasi haritasını belirlemiş olması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bunun yanında Soğuk Savaş’ın temellerini atan konferans olarak da bilinen Yalta Konferansı, her ne kadar bir uzlaşı ile sonuçlanmış olsa da ABD ve SSCB’nin nüfuz alanlarını genişletmeleri açısından oldukça dikkat çekicidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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