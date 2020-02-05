Güzel oyuncu Demet Özdemir'in sosyetik iş adamı Yaman Taciroğlu ile aşk yaşadığı ediliyor. Kısa süredir görüşen ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin şimdilik ilişkilerini sakladığı ve sosyal medyadan da henüz takipleşmiyor. Peki Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yaman Taciroğlu'na dair merak edilenler...

YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?

Yaman Taciroğlu, Nedret-Ali Zafer Taciroğlu'nun oğludur. Yaman Taciroğlu'nun annesi ise ünlü modacı Nedret Taciroğlu'dur. Yaman Taciroğlu'nun 1988 yılı doğumlu olduğu ve 32 yaşınd aolduğu biliniyor.

YAMAN TACİROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Yaman Taciroğlu, Taciroglu Şirketler Grubu'nda Kurul Üyesi'dir. Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.

Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.