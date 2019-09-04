İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit'i önlemek için sunulacak yasa tasarısı tartışılırken, geceye damga vuran isimlerden birisi Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki lideri Jacob Rees-Mogg oldu.

Rees-Mogg'un parlamentoda tartışmalar devam ederken, bacak bacak üzerine atıp yayılarak oturması tepkilere neden oldu.

Muhalefet vekili Anna Turley, Twitter hesabından Rees-Mogg'un fotoğrafını paylaşırken, "Kibrin, caka satmanın, saygısızlığın ve parlamentomuzu hakir görmenin vücut bulmuş hali" ifadelerini kullandı.

— Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Sosyal medyada da birçok kişi Rees-Mogg'u eleştiren paylaşımlar yaptı. Bir kullanıcı, "Dik otur! Orası parlamentonun en ön sırası, şezlong değil. Biraz saygı göster" yorumunda bulundu.

— Kevin Ward (@KevinWardMedia) September 3, 2019

Sosyal medyadaki bir başka kullanıcı ise Rees-Mogg oturuşunu, Brexit tartışmaları nedeniyle hızla değer kaybeden sterlin grafiğinin üzerine yerleştirerek paylaştı.

— Tracy Alloway (@tracyalloway) September 4, 2019