Yangın çıkan araçta hayatını kaybetti!
Denizli'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte kaza yaptıktan sonra yangın çıkan araçta bulunan 6 yaşındaki Hasan Çetin hayatını kaybetti
Denizli'de tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kaza, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Çetin idaresindeki araç, tali yoldan ana yola çıkan otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü İbrahim Çetin'in idaresindeki araçta ise yangın çıktı. Kazada yolcu konumunda olan Çetin'in oğlu Hasan Çetin (6) yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hasan Çetin, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığı'na defnedildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.