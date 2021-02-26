Yürekler de yandı! Tarsus'ta acı olay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaYANGIN DEHŞETİ! Son dakika: Yürekler de yandı! Tarsus'ta acı olay
ABONE OL

Tarsus'ta yürekler de yandı! Biri 3, diğeri 4 yaşında...

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın facia yaşandı. Annelerinin banyoda olduğu sırada 3 ve 4 yaşındaki kardeşlerin odasında yangın çıktı. Çığlıklar üzerine banyodan çıkan anne, evlatlarını alevlerin arasından kurtaramadı. Korkunç olayda, Mehmet (3) ve Ahmet Can Kuytul (4) feci şekilde hayatını kaybetti. Yüreklerin yandığı olayda anne baygınlık geçirirken, baba Tuncay Kuytu ise "Evlatlarım" diyerek gözyaşı döktü

YANGIN DEHŞETİ! Son dakika: Yürekler de yandı! Tarsus'ta acı olay
Yürekler de yandı! Tarsus'ta acı olay
0:00 / 0:00
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Can Kuytul (4) odada oynarken, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

İKİ KARDEŞ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın, evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde hayatını kaybetti.

ANNE-BABA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Polis evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaparken, büyük üzüntü yaşayan anne Fatma Kuytul ile "Evlatlarım" diyerek gözyaşı döken baba Tuncay Kuytul bayıldı. Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

MUHTAR: ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Yeşil Mahallesi muhtarı Emrah Kara yangının elektrik kontağında çıktığını belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında 2 küçük kardeşimiz rahmetli oldu. Elektriğin kontağında çıkan yangın neticesinde maalesef kurtarılamadı. İncelemeler devam ediyor" dedi.

Bu arada, Ahmet Can ve Mehmet Kuytul'un doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kar ne zaman yağacak? 1 Mart için alarm verildi! Donacağız
GÜNDEMKar alarmı! Mart kapıdan baktıracak
Karadeniz'de 19 yerleşim yeri karantinada! - Haberler
GÜNDEMKaradeniz'de 19 yerleşim yeri karantinada!
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman ve şartları neler?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Sapık şeyh davası... Son dakika: 14 yeni tanık var!
GÜNDEMSahte şeyhin istismar davasına 14 yeni tanık!
YANARAK... Son dakika: 3 kişinin öldüğü facianın dehşeti gün ışıyınca anlaşıldı
GÜNDEMDenizli'deki faciadan yeni kareler!
KİN... Son dakika: 5yıl aradı, müşteri yanında vurup intikam aldı
GÜNDEMİntikam için 5 yıl aradı
PSİKOPAT! Son dakika: "Beni ölümle tehdit ediyor!"
GÜNDEM"Beni ölümle tehdit ediyor!"
Öğretmen Atamaları 2021 ne zaman yapılacak? MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Topladıkları atıklarla kütüphane yaptılar - Haberler
GÜNDEMTopladıkları atıklarla kütüphane yaptılar
İstanbul baraj doluluk oranı... Son dakika: iSKİ'den önemli açıklama
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!