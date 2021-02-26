Yürekler de yandı! Tarsus'ta acı olay 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki iki kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Mehmet (3) ve Ahmet Can Kuytul (4) odada oynarken, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

İKİ KARDEŞ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Alevler arasında kalan çocuklar çığlıklar atarken, banyodaki anne ses ve duman kokusu üzerine dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın, evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde hayatını kaybetti.

ANNE-BABA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Polis evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaparken, büyük üzüntü yaşayan anne Fatma Kuytul ile "Evlatlarım" diyerek gözyaşı döken baba Tuncay Kuytul bayıldı. Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

MUHTAR: ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Yeşil Mahallesi muhtarı Emrah Kara yangının elektrik kontağında çıktığını belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında 2 küçük kardeşimiz rahmetli oldu. Elektriğin kontağında çıkan yangın neticesinde maalesef kurtarılamadı. İncelemeler devam ediyor" dedi.

Bu arada, Ahmet Can ve Mehmet Kuytul'un doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.