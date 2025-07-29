Yangına giderken hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yangın söndürmeye giden itfaiye ekibinin kaza geçirmesi sonucu ağır yaralan personel, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre dün ilçenin kırsal Değirmendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, yangının çıktığı mevkide kaza geçirdi. Kazada yaralanan 3 kişinden Haydar Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılardan F.K. ile H.K'nin tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.