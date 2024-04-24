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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 92 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:22
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        Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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        Fethiye'nin Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince güçlükle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangında dumandan etkilenen Zeliha Dikişci, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dikişci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Muğla Fethiye
        #yangın
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