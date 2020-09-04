"1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela"

Yanımda Kal filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Yönetmenliğini Çağlar Yurt'un yaptığı Yanımda Kal filminin oyuncuları ve konusunu sizler için araştırdık.

YANIMDA KAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Emir işçi sınıfı bir aileden gelmektedir ve hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir’in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatında sadece işine yer veren Emir'in hayatı sokak şarkıcısı olan Zeynep'le karşılaşmasıyla büyük bir değişime uğrar. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep’in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

Yanımda Kal'ın yönetmen koltuğunda Son Ders: Aşk ve Üniversite, Sizi Seviyorum, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerin de yönetmen ve senaristliğini üstlenen Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Aşk ve dram türündeki filmin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral paylaşıyor. filmin senaryosu ise 'İlk Öpücük' filminin de senaryosuna imza atan Çağlar Yurt'a ait.

YANIMDA KAL FİMİNİN OYUNCULARI VE DETAYLARI

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 2018 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma

Senaryo: Çağlar Yurt

Yapımcı Firma: Lucky Red Films

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım