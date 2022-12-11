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Haberler Dünya Yankıları sürüyor: AP'de yolsuzluk operasyonu
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Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılarından Kaili'nin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılarından Kaili'nin, AP'ye ev sahipliği yapan Brüksel'de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının yankıları sürüyor

Yankıları sürüyor: AP'de yolsuzluk operasyonu
Yankıları sürüyor: AP'de yolsuzluk operasyonu
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AA

Belçika Federal Savcılığınca sorgusu devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) üyeliği askıya alındı, AP Başkanı Robert Metsola ise yorum yapmaktan kaçındı.

AP Başkan Yardımcılarından Kaili'nin, AP'ye ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü, Kaili ve diğer gözaltına alınanların sorgusunun devam ettiğini bildirdi.

AP Başkanı Roberta Metsola, Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Bu aşamada, ilgili tüm kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla tam işbirliği yaptığımızı ve yapacağımızı doğrulamak dışında, devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapamayız. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." paylaşımında bulundu.

Kaili'nin mensubu olduğu AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) da üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.

Yunan muhalefet partisi PASOK, dün, Kaili'yi partiden ihraç etmişti.

Belçika medyasındaki haberlere göre, AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili ile S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Belçika Federal Savcılığından dün yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, dün yapılan aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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