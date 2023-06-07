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Yanköşe'de 'Balık Kavağa Çıkınca'

Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar’ın zamanı başka bir açıdan sahiplenerek; gündelik fragmanları ve muğlak ifadelerini LED ekranlara taşıdıkları 'Balık Kavağa Çıkınca' isimli çalışması kamusal alanda güncel sanat projesi Yanköşe’nin dokuzuncu edisyonu olarak Kabataş'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Yanköşe'de 'Balık Kavağa Çıkınca'
HABERTURK.COM

Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar’ın 'Balık Kavağa Çıkınca' isimli çalışması, İstanbul’un en işlek yerlerinden birinde, ulaşım hatlarının kesiştiği Kabataş’ta zamanın, matematiksel tercümesi neredeyse imkânsız gündelik fragmanlarını ve muğlak ifadelerini Yanköşe duvarlarından İstanbul’a taşıyor.

Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesi Yanköşe'nin dokuzuncu edisyonu olan ve Ekim 2023’e kadar sergilenecek eserle ilgili Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar, şunları söylüyor: “İnsanlık bin yıllardır zamanı tanımlamak ve hayatı bu eksende idame ettirmek için çaba gösteriyor. Ancak mantığın ve bilimin dışında kültürde ve dilde bambaşka bir zaman algısı mevcut. Balık Kavağa Çıkınca ile her zaman dilimizde olan bu kavramları yeniden göz önüne serdik."

Cansu C&uuml;rgen - Avşar G&uuml;rpınar
Cansu Cürgen - Avşar Gürpınar

Sanatçılar 'Balık Kavağa Çıkınca’nın çıkış noktasının 'bir an', 'üç vakte kadar', 'göz açıp kapayıncaya dek' gibi zamanın, dilde yerleşik ancak matematiksel tercümesi neredeyse imkânsız olan muğlak ifadeler olduğunu belirtip şöyle devam ediyor: "Ulaşım hatlarının kesiştiği, insanların ve araçların zamanla yarıştığı bu noktada, gündelik yaşamdan aşina olduğumuz LED tabelalarda zaman ile olan ilişkimizi belirleyen ve düzenleyen, Zamanın Muğlak Standartları beliriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü eserinde kaleme almış olduğu üzere, ‘Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur!’ Biz de bu eserde insanın ve insanlığın zaman ile tuhaf ve kendine has ilişkisini göstermek istedik.”

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