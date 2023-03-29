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Yapay zeka, 300 milyon işin yerine geçebilir

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre yapay zeka (AI) 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir.

Yapay zeka, 300 milyon işin yerine geçebilir
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BBC TÜRKÇE

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre yapay zeka (AI) 300 milyon tam zamanlı işin yerine geçebilir.

Rapora göre yapay zeka ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilir; ancak aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

Raporda yıllık küresel olarak ortaya konan hizmet ve üretimin yüzde 7 artabileceği belirtiliyor.

İnsanların yarattıklarından ayırt edilemeyecek kalitede içerik ortaya koyan üretici yapay zekadaki gelişme büyük bir adım olarak tanımlanıyor.

Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.

Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, sanatçıları ve tasarımcıları uzun zamandır kaygılandırıyor.

Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, üretici yapay zeka yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu dile getiriyor.

Frey, yaşanan gelişmeleri Uber ya da GPS teknolojisi geldiğinde sürücülerin yaşadığı zorluklara benzetiyor.

Bu teknolojilerin gelmesi sonucu sürücülerin sayısının azalmadığını ancak maaşların düştüğünü hatırlatan Frey, ChatGPT ile de gazetecilerin maaşlarının düşmesi tehlikesi olduğunu aktarıyor.

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