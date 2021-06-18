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Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek, kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) girişimler haritası yayımlandı.

TRAI'nin Haziran 2021 haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot ve diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan toplan 188 girişim yer aldı.

Verilen bilgiye göre, TRAI Girişim Haritası yılda 3 kez güncellenerek, Türkiye ekosisteminde yer alan yapay zeka girişimleri ekliyor. Ayrıca, TRAI'nın ekosistemde yer alan girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje yapmalarına, yatırımcı bulmalarına ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olduğu da kaydedildi.

Yapılan açıklamada, 2021 Şubat ayında yayınlanan TRAI Girişim Haritasında 164 girişim bulunurken, bu sayının Haziran 2021 tarihinde ise 188’e ulaştığı belirtildi.

TRAI, kategori olarak artışları ise şu şekilde açıkladı;

Şubat 2021 Haziran 2021 Görüntü işleme 47 59 Öngörü ve Veri Analitiği 21 24 Arama Asistanı ve Arama Motoru 6 6 Doğal Dil İşleme 16 16 Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka 17 18 Makine Öğrenmesi 32 35 Optimizasyon 9 10 Otonom Araç 6 7 Robotik Süreç Otomasyonu 7 8 Akıllı Platform 3 5

24 GİRİŞİM İLE BAŞLADI

Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında ise 75’e çıktı.

2020 yılının Mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve girişim sayısı 112’e ulaştı. 2020’nin temmuz ayında girişim haritasında 134 girişim varken, Kasım 2020’de bu sayı 145, Şubat 2021’de ise 164 oldu.