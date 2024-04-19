Yapay zekâ, Henry Cavill'li James Bond fragmanı yayınladı
Henry Cavill'i, yeni 'James Bond' olarak tasvir eden yapay zekâ tarafından oluşturulan fragman, oyuncunun bu rolü üstleneceği konusunda sevenlerini umutlandırdı
Bilindiği üzere 'James Bond'u hangi oyuncunun canlandıracağı hep merak konusu olmuştur.
Daniel Craig'in 'James Bond'u artık canlandırmayacağını açıklamasının ardından filmin yapımcıları yeni bir isim arayışına girdi. O oyuncunun kim olacağı konusunda her zaman olduğu çeşitli anketler düzenlendi.
Bu konuda yapay zekâ da söz istedi. Hatta istemenin ötesinde 2020'de kendi kendine karar vererek; "Yeni 'James Bond' Henry Cavill olsun' dedi.
Yapay zekâ, yeni 'James Bond'u seçmesinin ötesine geçerek bir de tanıtım filmi çekti.
Yapay zekâ, Henry Cavill'e eşlik edecek 'Bond Kızı'nı ise Margot Robbie olarak belirledi.
İşte bu tanıtım filmi; Henry Cavill ile Margot Robbie'nin hayranlarını bir hayli mutlu etti.
Tanıtım filmi 5 günde yaklaşık 3 milyon kez kez izlendi.
Henry Cavill, 'James Bond' seçmelerine bile katılmıştı. Ne var ki yapımcılar, rolü Cavill'e değil, Daniel Craig'e vermişti.