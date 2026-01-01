Habertürk
        Haberler Sağlık Yapay zeka ihmal edilen göz sağlığı tedavisini zorlaştırıyor | Sağlık Haberleri

        Yapay zekaya güvenilerek ihmal edilen göz sağlığı tedaviyi zorlaştırıyor

        Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Özdemir, bazı hastaların test sonuçlarını doktor yerine öncelikle yapay zekaya danışarak zaman kaybetmesinin tedaviyi zorlaştırdığını hatta görme kaybına neden olabildiğini belirtti

        Giriş: 01.01.2026 - 16:25 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:25
        Yapay zeka ihmal edilen göz sağlığı tedavisini zorlaştırıyor
        Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, yapay zekanın birçok alanda olduğu gibi tıbba da girdiğini, tıbbın en fazla girdiği alanlarından birinin ise göz hastalıkları olduğunu söyledi.

        Göz hastalıklarının, teknolojinin en yoğun kullanıldığı ve çok fazla hastanın görüldüğü bölüm olduğunu anlatan Özdemir, "Bu yüzden göz hastalıklarının yapay zekayla entegrasyonu çok fazla. Biz de Türk Oftanoloji Derneği olarak yapay zeka komisyonunu kuran ilk derneklerden biriyiz. Amacımız göz doktorlarının yapay zekayla entegrasyonlu çalışmalar, araştırmalar yapmasını sağlamak, bunların projelerini desteklemek" diye konuştu.

        Özdemir, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati ve diyabete bağlı göz kanamaları teşhisi ile çocukların muayenesinde yapay zekanın ön plana çıktığını ifade etti.

        Yapay zekanın gelecekte farklı branşlarda hekimlerin hayatına entegre olacağını aktaran Özdemir, hekimin teşhis ve tedavisini kolaylaştıracan yapay zekanın yakın zamanda hekimin yerine geçemeyeceğini dile getirdi.

        Özdemir, yapay zekanın radyoloji, patoloji ve mikrobiyoloji gibi alanlara çok fazla entegre olduğunu, hekimin işini çok daha kolaylaştırdığını bildirdi.

        COĞRAFİ FARKLILIKLAR YAPAY ZEKADA FARKLI SONUÇLAR VEREBİLİYOR

        Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, göz hastalıkları gibi alanlar başta olmak üzere yapay zekanın her alana aynı oranda entegre olmadığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: "Yapay zeka gerçekten doğru sonuçlar verebiliyor. Ama hastaya bütüncül yaklaşım gerekiyor. Sadece test sonucuna göre değil, ihtiyaçlarınıza, yaşınıza göre karar veriyoruz. Teşhisi erken koyabilirsek, birçok hastanın körlük aşamasına ulaşmadan veya çok zor aşamalara gelmeden tedavisini daha kolay yapabiliyoruz. Örneğin, diyabetik retinopati. Erken dönemde basit müdahalelerle çözerken gecikmiş olgularda masraflı, çok sancılı ameliyatlar gerekiyor. Yapay zekayla diyabetik retinopatide yüzde 99'un üstünde doğruluk payıyla teşhis koyabiliyoruz. Ama hekimsiz bir süreç şu anda mümkün değil. Hekim, o teşhisi kontrol etmeli, doğrulamalı. Hastanın, laboratuvar sonuçlarını ya da şikayetlerini yapay zekaya yükleyerek, 'ben iyiyim veya kötüyüm' demesi şu aşamada doğru değil. Coğrafi farklılıklar olabiliyor, onun için mutlaka doktor desteği gerekiyor."

        Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı

        Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu kıyılarına vuran dev dalgalar dron ile görüntülendi. Görüntülerde, sahilde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı, denizin yükselmesi ve sahil bandındaki gelgitlerin boyutu gözler önüne serildi. (DHA)

