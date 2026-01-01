Yapay zeka ihmal edilen göz sağlığı tedavisini zorlaştırıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, yapay zekanın birçok alanda olduğu gibi tıbba da girdiğini, tıbbın en fazla girdiği alanlarından birinin ise göz hastalıkları olduğunu söyledi.

Göz hastalıklarının, teknolojinin en yoğun kullanıldığı ve çok fazla hastanın görüldüğü bölüm olduğunu anlatan Özdemir, "Bu yüzden göz hastalıklarının yapay zekayla entegrasyonu çok fazla. Biz de Türk Oftanoloji Derneği olarak yapay zeka komisyonunu kuran ilk derneklerden biriyiz. Amacımız göz doktorlarının yapay zekayla entegrasyonlu çalışmalar, araştırmalar yapmasını sağlamak, bunların projelerini desteklemek" diye konuştu.

REKLAM

Özdemir, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati ve diyabete bağlı göz kanamaları teşhisi ile çocukların muayenesinde yapay zekanın ön plana çıktığını ifade etti.

Yapay zekanın gelecekte farklı branşlarda hekimlerin hayatına entegre olacağını aktaran Özdemir, hekimin teşhis ve tedavisini kolaylaştıracan yapay zekanın yakın zamanda hekimin yerine geçemeyeceğini dile getirdi.