Yapay zeka tatil döneminde de duygusal yol arkadaşı oluyor

Yapay zeka, son yıllarda hayatımızın hemen her alanına nüfuz ederek iş, eğitim ve eğlenceden günlük rutinlere kadar vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Bu teknolojinin hızlı gelişimi artık duygusal boyutlara da ulaşıyor ve özellikle tatil gibi yoğun stres yaşanan dönemlerde kullanıcılara yeni bir destek sunuyor. Kaspersky’nin son araştırması, bu dönüşümü çarpıcı verilerle gözler önüne sererken, küresel raporlar da yapay zekanın tatil planlamasından duygusal rahatlama aracına evrilmesini teyit ediyor.

GENÇLER YAPAY ZEKAYA DAHA ÇOK GÜVENİYOR

Geçmiş dönemde tatil planlarken, arkadaşlar, aile, hatta dah önceden gidilecek rotaları gezmiş büyükler tecrübeleriyle rotalara eşlik ederdi. Ancak bu durum daha çok yapay zekanın yapacağı planlara dönmüş gibi gözüküyor. Hem daha hızlı, hem de güvenilir bulunuyor...

Kaspersky’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların %78’i 2025/2026 tatil döneminde AI’yi kullanmayı planlıyor. Bu oran, 18-34 yaş grubunda %86’ya yükseliyor. Benzer eğilimler küresel çapta da görülüyor; örneğin ABD’de yapılan bir ankette tüketicilerin %60’ından fazlası tatil alışverişinde AI’yi tercih ediyor ve genç nesiller bu araçları daha yoğun kullanıyor. PwC’nin 2025 Tatil Görünümü raporu ise Z ve Y kuşağının tatil harcamalarını yönetmek ve ilham almak için yapay zekaya yöneldiğini vurguluyor.

ALIŞVERİŞ VE PLANLAMADA YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ Kullanıcıların yarıdan fazlası tatil hazırlıklarında AI'yi restoran ile konaklama seçeneklerini araştırmak (%60), tarif bulmak (%47) veya hediye fikirleri üretmek (%47) için tercih ediyor. Boş zamanlarını değerlendirme önerileri (%48) ve alışveriş listeleri oluşturma (%52) gibi alanlarda da AI yoğun şekilde kullanılıyor. Talkdesk'in 2025 Tatil Alışveriş Raporu'na göre AI, kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini dönüştürüyor ve tüketicilerin %70'i daha akıllı kararlar aldığını belirtiyor. Seyahat sektöründe ise Emotional Logic'in 2025 raporu, AI'nin rezervasyon ve rota planlamasını kolaylaştırdığını, kullanıcıların %90'ından fazlasının sonuçlardan memnun kaldığını gösteriyor. DUYGUSAL DESTEKTE YENİ BİR ROL Yapay zekanın en dikkat çekici dönüşümü duygusal destek alanında yaşanıyor. Kaspersky araştırmasına göre tatil döneminde AI kullananların %29'u kendilerini mutsuz hissettiklerinde AI ile sohbet etmeyi tercih ediyor; bu oran Z ve Y kuşağında daha yüksek. Kantar'ın küresel çalışması da tüketicilerin AI'yi tarafsız bir dinleyici olarak gördüğünü ve duygusal rahatlama için kullandığını doğruluyor. USF uzmanlarının 2025 tatil trendleri analizinde ise AI'nin hediye seçimi ve seyahat planlamasında stresi azalttığı vurgulanıyor.