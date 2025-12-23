Habertürk
        Yapay zeka tatil döneminde de duygusal yol arkadaşı oluyor - Kaspersky - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka tatil döneminde de duygusal yol arkadaşı oluyor

        Yeni araştırmalar, 2025/2026 yılbaşı tatil sezonunda yapay zekanın (AI) alışveriş ve planlama aracı olmanın ötesine geçerek özellikle genç nesiller arasında duygusal destek sağlayan bir dijital arkadaş haline geldiğini ortaya koyuyor. Kaspersky'nin Türkiye'ye özel araştırması yüzde 78 kullanım oranıyla bu trendi vurgularken, PwC ve Kantar gibi küresel raporlar da yapay zekanın tatil stresini azaltma ve kişisel etkileşimlerdeki rolünü doğruluyor; ancak uzmanlar, veri güvenliği risklerine karşı temkinli olunması ve güçlü koruma tedbirleri alınması gerektiğini belirtiyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:54
        Yapay zeka tatillere yol arkadaşı!
        Yapay zeka, son yıllarda hayatımızın hemen her alanına nüfuz ederek iş, eğitim ve eğlenceden günlük rutinlere kadar vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Bu teknolojinin hızlı gelişimi artık duygusal boyutlara da ulaşıyor ve özellikle tatil gibi yoğun stres yaşanan dönemlerde kullanıcılara yeni bir destek sunuyor. Kaspersky’nin son araştırması, bu dönüşümü çarpıcı verilerle gözler önüne sererken, küresel raporlar da yapay zekanın tatil planlamasından duygusal rahatlama aracına evrilmesini teyit ediyor.

        GENÇLER YAPAY ZEKAYA DAHA ÇOK GÜVENİYOR

        Geçmiş dönemde tatil planlarken, arkadaşlar, aile, hatta dah önceden gidilecek rotaları gezmiş büyükler tecrübeleriyle rotalara eşlik ederdi. Ancak bu durum daha çok yapay zekanın yapacağı planlara dönmüş gibi gözüküyor. Hem daha hızlı, hem de güvenilir bulunuyor...

        Kaspersky’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların %78’i 2025/2026 tatil döneminde AI’yi kullanmayı planlıyor. Bu oran, 18-34 yaş grubunda %86’ya yükseliyor. Benzer eğilimler küresel çapta da görülüyor; örneğin ABD’de yapılan bir ankette tüketicilerin %60’ından fazlası tatil alışverişinde AI’yi tercih ediyor ve genç nesiller bu araçları daha yoğun kullanıyor. PwC’nin 2025 Tatil Görünümü raporu ise Z ve Y kuşağının tatil harcamalarını yönetmek ve ilham almak için yapay zekaya yöneldiğini vurguluyor.

        ALIŞVERİŞ VE PLANLAMADA YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ

        Kullanıcıların yarıdan fazlası tatil hazırlıklarında AI’yi restoran ile konaklama seçeneklerini araştırmak (%60), tarif bulmak (%47) veya hediye fikirleri üretmek (%47) için tercih ediyor. Boş zamanlarını değerlendirme önerileri (%48) ve alışveriş listeleri oluşturma (%52) gibi alanlarda da AI yoğun şekilde kullanılıyor. Talkdesk’in 2025 Tatil Alışveriş Raporu’na göre AI, kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini dönüştürüyor ve tüketicilerin %70’i daha akıllı kararlar aldığını belirtiyor. Seyahat sektöründe ise Emotional Logic’in 2025 raporu, AI’nin rezervasyon ve rota planlamasını kolaylaştırdığını, kullanıcıların %90’ından fazlasının sonuçlardan memnun kaldığını gösteriyor.

        .png
        .png

        DUYGUSAL DESTEKTE YENİ BİR ROL

        Yapay zekanın en dikkat çekici dönüşümü duygusal destek alanında yaşanıyor. Kaspersky araştırmasına göre tatil döneminde AI kullananların %29’u kendilerini mutsuz hissettiklerinde AI ile sohbet etmeyi tercih ediyor; bu oran Z ve Y kuşağında daha yüksek. Kantar’ın küresel çalışması da tüketicilerin AI’yi tarafsız bir dinleyici olarak gördüğünü ve duygusal rahatlama için kullandığını doğruluyor. USF uzmanlarının 2025 tatil trendleri analizinde ise AI’nin hediye seçimi ve seyahat planlamasında stresi azalttığı vurgulanıyor.

        GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT!

        Bu hızlı yükseliş güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi Grup Yöneticisi Vladislav Tushkanov, büyük dil modellerinin internet verileriyle eğitildiğini, bu yüzden hatalar ve önyargılar taşıyabileceğini belirterek aşırı kişisel bilgi paylaşımından kaçınılmasını öneriyor. Harmelin Media’nın 2025 raporu da turizmde AI kullanımının veri sızıntısı risklerini artırdığını belirtiyor. Uzmanlar; gizlilik politikalarını inceleme, güvenilir servisleri tercih etmeyi öneriyor...

