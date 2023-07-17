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        Haberler Dünya Yapay zeka ülkelere göre Barbie evleri tasarlıyor! İşte, Türkiye'nin Barbie evi!

        Yapay zekâ ülkelere göre Barbie evleri tasarlıyor! Listede Türkiye de var

        Barbie filmi, tüm dünyada merakla beklenirken BuzFeed, yapay zekâdan; ülkelere göre Barbie evleri oluşturmasını istedi. Ortaya çıkan pembe evler son derece sevimli gözüküyor. İşte, listede Türkiye'nin de olduğu Barbie evleri...

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        Giriş: 17.07.2023 - 12:45
        ABONE OL
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        1

        AFGANİSTAN

        2

        ALMANYA

        3

        ARJANTİN

        4

        ARNAVUTLUK

        5

        AVUSTRALYA

        6

        TÜRKİYE

        7

        AVUSTURYA

        8

        AZERBAYCAN

        9

        BAHAMALAR

        10

        BANGLADEŞ

        11

        BARBADOS

        12

        BELÇİKA

        13

        BOSNA HERSEK

        14

        BREZİLYA

        15

        BULGARİSTAN

        16

        ÇEKYA

        17

        ÇİN

        18

        KOLOMBİYA

        19

        LÜBNAN

        20

        LÜKSEMBURG

        21

        MACARİSTAN

        22

        MISIR

        23

        ŞİLİ

        24

        ÜRDÜN

        25

        BOLİVYA

        26

        CEZAYİR

        27

        DANİMARKA

        28

        ENDONEZYA

        29

        ERMENİSTAN

        30

        FİNLANDİYA

        31

        FRANSA

        32

        GÜRCİSTAN

        33

        HİNDİSTAN

        34

        ESTONYA

        35

        HIRVATİSTAN

        36

        IRAK

        37

        İRAN

        38

        İRLANDA

        39

        İTALYA

        40

        İZLANDA

        41

        JAPONYA

        42

        KAMBOÇYA

        43

        DOMİNİK CUMHURİYETİ

        44

        İSRAİL

        45

        KAMERUN

        46

        KANADA

        47

        KAZAKİSTAN

        48

        KENYA

        49

        KIBRIS

        50

        KIRGIZİSTAN

        51

        KOSTA RİKA

        52

        KÜBA

        53

        KUVEYT

        54

        LİBYA

        55

        YUNANİSTAN

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