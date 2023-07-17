Yapay zekâ ülkelere göre Barbie evleri tasarlıyor! Listede Türkiye de var
Barbie filmi, tüm dünyada merakla beklenirken BuzFeed, yapay zekâdan; ülkelere göre Barbie evleri oluşturmasını istedi. Ortaya çıkan pembe evler son derece sevimli gözüküyor. İşte, listede Türkiye'nin de olduğu Barbie evleri...
AFGANİSTAN
ALMANYA
ARJANTİN
ARNAVUTLUK
AVUSTRALYA
TÜRKİYE
AVUSTURYA
AZERBAYCAN
BAHAMALAR
BANGLADEŞ
BARBADOS
BELÇİKA
BOSNA HERSEK
BREZİLYA
BULGARİSTAN
ÇEKYA
ÇİN
KOLOMBİYA
LÜBNAN
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MISIR
ŞİLİ
ÜRDÜN
BOLİVYA
CEZAYİR
DANİMARKA
ENDONEZYA
ERMENİSTAN
FİNLANDİYA
FRANSA
GÜRCİSTAN
HİNDİSTAN
ESTONYA
HIRVATİSTAN
IRAK
İRAN
İRLANDA
İTALYA
İZLANDA
JAPONYA
KAMBOÇYA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
İSRAİL
KAMERUN
KANADA
KAZAKİSTAN
KENYA
KIBRIS
KIRGIZİSTAN
KOSTA RİKA
KÜBA
KUVEYT
LİBYA