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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "Yapay zeka yıldızları" ile bir arada - Teknoloji Haberleri

        "Yapay zeka yıldızları" ile bir arada

        Vodafone Vakfı'nın 11'inci Danışma Kurulu Toplantısı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Zaim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlendi

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        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:08
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        "Yapay zeka yıldızları" ile bir arada
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        Türkiye’de toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle faaliyet gösterdiğini vurgulayan Vodafone Vakfı’nın 11’inci Danışma Kurulu Toplantısı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Zaim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral İnci Zaim, Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla yapıldı.

        Toplantıda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyelerine deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, Yapay Zekâ Yıldızları projesi, Kırmızı Işık uygulaması ve Vodafone Gönüllüleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Toplantının sonunda, Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri, “Yapay Zekâ Yıldızları” projesi kapsamında yapay zekâ eğitimi alan gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        "TEKNOLOJİYİ HAYATIN HİZMETİNE SUNUYOR"

        Toplantıyı değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Vodafone Vakfı olarak, 2007’den bu yana toplumsal gelişimin ve değişimin öncüsü olmak için çalışıyoruz. Teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yaratıyor, sosyal fayda üreten projeleri destekleyerek topluma hizmet ediyoruz. İş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan değerli Danışma Kurulu Üyelerimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu projelerle sosyal sorumluluk alanında öncü işlere imza atıyoruz. Danışma Kurulu Üyelerimiz, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleri doğrultusunda Vodafone Vakfı’nın stratejik yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Danışma Kurulu Üyelerimiz ile fikir ve görüş alışverişi yapmak üzere belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bu toplantımızda da kendilerine Vakfımızın son dönem gelişmeleri hakkında bilgi verdik. Üyelerimiz, projelerimize yönelik önemli geribildirimlerde bulunarak gelecek dönemdeki çalışmalarımıza ışık tuttu.”

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