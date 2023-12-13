Yapay zekalı asistana yeni veri kaynakları Vodafone, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi'yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam ettiğini duyurdu. Firma, aylık 43 milyon sohbet sayısına ve 10 milyona yakın kullanıcıya ulaşan TOBi'yi yeni veri kaynaklarıyla entegre ettiğini açıkladı

Vodafone'un yapay zeka odaklı dijital asistanı TOBi, yenilikleri ile bağlantı kalitesini iyileştirme yönünde talepleri olan müşterileri hızlı bir şekilde yönlendirip, yapay zeka bazlı müşteri deneyim platformuyla birleştirerek daha hızlı çözümler oluşturuyor.

"ÇÖZÜM ORANI 1,5 KATINA ÇIKTI"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, “Vodafone olarak müşterilerimize sunduğumuz bağlantı deneyimini iyileştirmeye yönelik dijital çözümleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize en iyi uçtan uca dijital deneyimi sunma vizyonumuzda kritik bir rol üstlenen dijital kahramanımız TOBi’yi yeni teknolojik yeteneklerle donattık. Yeni veri kaynaklarından destek alan TOBi, müşterilerimizin şebeke deneyimiyle ilgili ihtiyaçlarını gerçek zamanlı tespit ederek ihtiyaç halinde onlara destek oluyor. Bu yeni gelişmeyle, TOBi’nin bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı 1,5 katına çıktı. TOBi’yi yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dijital asistan TOBi, yeni veri kaynaklarıyla konuşuyor. Bununla birlikte, dijitalleşmeyi bir adım ileri taşıyan Vodafone Müşteri Hizmetleri’nin hizmet kalitesi, çözüme ulaştırma hızında ve müşteri memnuniyetinde artış sağlandı. Entegrasyon sağlandığından bu yana, TOBi’nin, bağlantı kalitesini iyileştirmeye yönelik müşteriyi çözümle buluşturma oranı 1,5 katına çıktı. Böylece, TOBi’nin müşterilere sağladığı çözüm oranında %55 iyileşme görüldü. TOBi’nin yeni veri kaynaklarıyla entegrasyonu sonrası müşteri memnuniyeti anketlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandı.

AYLIK SOHBET SAYISI 43 MİLYON

TOBi, Vodafone müşterileri tarafından en çok bilinen ve kullanılan dijital asistanlar arasında ilk sırada yer alıyor. TOBi’yi diğer akıllı asistanlardan ayrıştıran özelliği, kişiselleştirilmiş öneriler sunması ve hatırlatmalar yapması. TOBi’nin en sevilen özellikleri ise kullanımının kolay olması, sorunları hızla çözmesi, iletişim kurmanın eğlenceli olması ve gerektiğinde müşteri temsilcisine yönlendirme yapması. Halihazırda 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona yaklaştı.