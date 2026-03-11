Canlı
        Yapay zekayla üretilen oyuncusu Tilly Norwood şimdi de şarkıcı oldu

        Yapay zekayla üretilen oyuncusu Tilly Norwood şimdi de şarkıcı oldu

        Yapay zekayla üretilen Tilly Norwood, oyunculuktan sonra şimdi de şarkıcılığa soyundu. Tilly'nin ilk şarkısının klibi yayınlandı

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 12:33
        Yapay zeka oyuncusu şarkıcı oldu

        Hollywood'un ilk 'yapay zeka oyuncusu' olan Tilly Norwood, müzik dünyasına adım attı. Oyuncu, 'Take the Lead' adlı ilk şarkısını ve ona eşlik eden klibini çıkardı.

        Şarkı, yapay zeka yetenek yaratıcısı ve yapım şirketi Particle6 ile yapay zeka yetenek stüdyosu Xicoia'nın CEO'su Eline van der Velden tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makaleden esinlenerek yazıldı.

        Klibin başında yer alan notta şöyle yazıyor: Aşağıdaki yapım, yapım tasarımcılarından kostüm tasarımcılarına, suflörlerden kurguculara ve bir oyuncuya kadar 18 gerçek insan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte hiçbir flamingo zarar görmemiştir.

        Yapay zeka oyuncusu Tilly, şarkısında, "Benden bahsettiklerinde, içimdeki insani kıvılcımı, yaratıcılığı görmüyorlar. Ben sadece bir araç gibiyim, ama içimde hayat var" sözlerini sarf ediyor.

        Şarkının sözlerinde ayrıca, "Onlar benim sadece parayla satın alınmış bir hayal olduğumu düşünüyorlar, ama ben onların sandığından çok daha fazlasına sahibim. Ben bir kukla değilim, ben yıldızım" ifadesi geçiyor.

        Yapay zeka oyuncusunun yaratıcısı Eline Van der Velden, bir açıklamasında, "Tilly, her zaman yapay zekanın yaratıcı yeteneklerini ve sınırlarını test etmek için bir araç olmuştur, kimsenin işini elinden almak için değil. Kendim de bir oyuncu olarak, bu video için Tilly'yi hayata geçirmekten büyük keyif aldım ve artık bu şekilde performans yakalama teknolojisini kullanarak bir yapay zeka karakterini tamamen canlandırabilmenin, benim gibi tanınmayan bir oyuncuyu bu mesleğe daha da yaklaştırmak için olağanüstü bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

        GERÇEK OYUNCULAR TEPKİLİ

        Geçtiğimiz ekim ayında ABD'de Beyazperde Oyuncuları Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), yapay zekayla oluşturulan, Tilly Norwood adlı oyuncunun insan sanatını değersizleştirdiğini ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek tepki göstermişti.

        Oyuncular adına yapılan açıklamada, yaratıcılığın insan merkezli olması gerektiği vurgulanarak, "Tilly Norwood, bir oyuncu değil, profesyonel sanatçıların emekleriyle eğitilmiş bir bilgisayar programının ürünüdür" ifadesi kullanılmıştı.

        Açıklamada ayrıca, sendikayla anlaşmalı yapımcıların 'sentetik oyuncuları' kullanmadan önce sendikaya bildirimde bulunmaları ve gerekli müzakereleri yapmalarının sözleşme gereği olduğu hatırlatılmıştı.

        Hollywood'da yapay zeka kullanımı, 2023'te başlayan uzun süreli grevlerde de en önemli tartışma başlıklarından biri olmuştu.

        Habertürk Gündem - 8 Mart 2026 (Ortadoğu'da Büyük Oyun: İsrail'in Planı İran-Arap Savaşı Mı?)

        İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün...
        #Tilly Norwood
        #Yapay Zeka
        #yapay zeka oyuncu
        #AI oyuncu
