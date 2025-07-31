Yapı Kredi'den 6 ayda 22.75 milyar TL net kâr

Yapı Kredi 2. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın toplam nakdi kredi hacmi yüzde 22’lik artışla 1.5 trilyon liraya yükseltti. Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü ise 3 trilyon lira olurken toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 21 artışla 1,6 trilyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'nin ilk yarıdaki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 22,75 milyar liraya çıktı.

Bankanın öz kaynak kârlılığı yüzde 22,4 seviyesinde olurken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu da (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılmak üzere sağladıkları 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisinin, hem Türkiye ekonomisine hem de Yapı Kredi’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmelerde bulundu: “Finans sektörü yalnızca ekonomik büyümenin değil, çevresel ve toplumsal dönüşümün de taşıyıcı gücü. Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden tasarlıyor, etkimizi uzun vadeye yaymak için çalışıyoruz. Bu kapsamda sağladığımız 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, tarihimizdeki en yüksek katılımcı sayısına sahip işlem olarak, uluslararası arenada Bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin altını bir kez daha çizdi. Bunun yanı sıra Haziran ayında 5 farklı yatırımcı ile 5 ile 7 yıl vadeler arasında gerçekleştirdiğimiz 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ile Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik.”