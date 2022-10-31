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Yapı Kredi, ülke ekonomisine yılın ilk dokuz ayında 791 milyar liralık kaynak sağladı. Konsolide bazda aktif büyüklüğü yüzde 85 yıllık artışla 1,1 trilyon TL’ye yükselen Yapı Kredi’nin nakdi kredi hacmi yüzde 68’lik yıllık artışla 543,6 milyar liraya, toplam mevduatı ise 617,3 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü likidite seviyesini korumayı başaran Yapı Kredi’nin BDDK geçici düzenlemeleri olmadan sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,6 oldu. Bankanın bu dönemde net karı ise 35,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

'HER KOŞULDA ÜLKE EKONOMİSİNİ DESTEKLİYORUZ'

Küresel anlamda belirsizliğin arttığı yılın ilk 9 ayında ülke ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Ticari ve KOBİ Bankacılığı bizim için stratejik öneme sahip bir alan. Sürdürülebilir büyüme ve güçlü ekonomi, KOBİ’lerimizin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün. Bunun için müşterilerimizin finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Öte yandan, yine KOBİ’lerin özellikle e-ticaret dünyasına ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına destek olmak için hayata geçirdiğimiz pek çok iş birliğiyle olanak sağlamayı sürdürüyoruz.”

'SORUMLULUK ALIYORUZ'

Sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için düşük karbon ekonomisine geçişin kritik olduğuna dikkat çeken Erün, şunları söyledi: “Ekonominin sürdürülebilir dönüşümü için sorumluluk alıyoruz. Yüksek karbonlu enerji kaynaklarından düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişi hızlandırma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle yenilenebilir enerji finansman hacmimiz 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bununla birlikte proje kredileri portföyümüzün yüzde 22’sini yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Yeşil proje ve yatırımlara verdiğimiz finansal destekle, sürdürülebilir bir geleceğe en temel katkılardan birini sunuyoruz.”

Yapı Kredi’nin güçlü sürdürülebilirlik modeli ile iç süreçlerini de global standartlarda dönüştürmeye devam ettiklerini ifade eden Erün, “Sürdürebilirlik odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, bu konudaki performansımızı artırıyoruz. Bu doğrultuda ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics’in ESG risk derecelendirmesinde notumuzu 15,9’a iyileştirerek, mevduat bankaları arasında sektörün en iyisi olmayı başardık. Ayrıca ESG risk yönetim puanımızı da 68,9’a yükselttik. Çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde finans sektörüne düşen sorumlulukların bilinciyle Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında öncü rol üstlenmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

DİJİTALDE EN İYİ DENEYİM

Yapı Kredi’nin öncü dijital bankacılık hizmetiyle, müşterilerinin işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya devam ettiklerini dile getiren Erün, şu bilgileri verdi: “Sektöre kazandırdığımız, standartları belirleyen sayısız inovasyonla dijital bankacılıkta yalnızca ülkemizde değil dünyada da öncü bir konumda bulunuyoruz. 2022’nin ilk 9 ayında mobil uygulamamız 2 milyardan fazla kez kullanıldı. Dijitalden müşterimiz olan kullanıcı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,5 kat arttı. Geldiğimiz noktada her 10 müşterimizden 9’u aktif olarak mobil uygulamamızı kullanıyor. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın sınırlarını genişleterek çözüm ve iş modeli üreten ve finansal teknolojilere yön veren bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2022 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler : 1,1 trilyon TL Net Grup kârı : 35,3 milyar TL

Toplam nakdi krediler : 543,6 milyar TL Temel Bankacılık Gelirleri : 56,8 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 617,3 milyar TL