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Yapı Kredi emekli promosyon ücretlerine Kasım ayı güncellemesi!

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar emekli promosyon yarışına girdiler. Rekabet hala devam ederken milyonlarca BAĞ-KUR ve SSK emeklisinin gündeminde Yapı Kredi emekli promosyon ücretleri yer alıyor. İşte Yapı Kredi emekli promosyonu şartları ve maaş taşıma işlemi detayları...

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  • Yapı Kredi emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kasım güncellemesi ile Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?

    Yapı Kredi emekli maaş promosyon kampanyası detayları gündemdeki yerini koruyor. Ay başında kampanyasını güncelleyen bankalardan biri de Yapı Kredi oldu. Bizler de sizler için Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte Yapı Kredi emekli promosyon ücretleri ve kampyanyanın son gün tarihi...
  • Yapı Kredi emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kasım güncellemesi ile Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?

    YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

    1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.
  • Yapı Kredi emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kasım güncellemesi ile Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

    1 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanya başlangıç tarihinden 31.12.2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
  • Yapı Kredi emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kasım güncellemesi ile Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?

    Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

    Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Ekim 2022 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

    Kampanyadan 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.
  • Yapı Kredi emekli promosyon ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kasım güncellemesi ile Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?

    YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    7.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubeler aracılığı ile yapılabilir.

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