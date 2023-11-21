Yapı Kredi Eurobond ihracını 800 milyon dolara çıkardı Yapı Kredi, Eylül ayında gerçekleştirdiği sürdürülebilir Eurobond işlemine, 300 milyon dolar tutarında ek ihraç gerçekleştirdi. Böylece Bankanın uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağın tutarı 800 milyon dolara ulaştı

Küresel olarak belirsizliklerin yaşandığı dönemde gerçekleştirilen işlemin, Yapı Kredi’ye duyulan güveni yeniden tescil ettiğini söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Kaynaklarımızı etkin bir şekilde çeşitlendirmek, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme stratejimizin en önemli unsurlarından biri. Bu doğrultuda Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık eurobond ihracımıza ek olarak sağladığımız 300 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracıyla ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu ek işlem sadece Bankamıza değil, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi oldu.’’

Yapı Kredi’nin 300 milyon dolar tutarındaki ek sürdürülebilir tahvil ihracı, itfa tarihi 16 Ekim 2028 olacak şekilde sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve getirisi yüzde 8,75 olarak gerçekleştirildi.