Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak
ABONE OL

Yapı Merkezi, Slovenya’nın en büyük inşaat projesinin yapımında yer alacak

Uluslararası arenada büyük projelere imza atan, Türk inşaat firması Yapı Merkezi’nin de içinde bulunduğu ortak girişim, Slovenya’nın son yıllardaki en büyük inşaat projesi olan Divaca-Koper Demiryolu Projesinin 2. kısmının (LOT 2) ihalesini kazandı. Projenin kontrat bedelinin 224,7 milyon Euro olduğu belirtildi

Yapı Merkezi, Slovenya’nın en büyük inşaat projesinin yapımında yer alacak
HABERTURK.COM

Slovenya Devlet Demiryolu şirketi 2TDK’nın, Divaca-Koper Demiryolu’nun çift hatta çıkarılma işlerinin 2. kısmı (LOT 2) için gerçekleştirdiği ihaleyi Kolektor CPG-Yapı Merkezi-Özaltın Konsorsiyumu kazandı.

Firmadan yapılan açıklamada; ihalenin sonuçlanmasının ardından, Slovenya’nın en büyük inşaat projesi kapsamında yer alan LOT 2 için 31 Mart 2021 tarihinde imza töreni düzenlendi. Tören, Sloven ve Türk ortakların temsilcileri, Slovenya Altyapı Bakanı Jerneja Vrtovca, Slovenya’nın Türkiye Büyükelçisi Aylin Taşhan, 2TDK Direktörü Pavla Hevke, Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, Özaltın COO’su Ahmet Düren, Kolektor CPG Direktörü Kristjan Mugerli ile birlikte LOT 2 güzergahında bulunan 4 belediyenin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi

"2026 YILINDA KULLANIMA AÇILMASINI PLANLIYORUZ"

Slovenya Altyapı Bakanı Jerneja Vrtovca, “Bugün Slovak ekonomisi ve Koprica limanının gelişimi açısından çok önemli bir gün. İmza töreni için toplandığımız bu proje ile demiryolu taşımacılığını olabildiğince faydalı hale getirmeyi ve böylece lojistik süreci optimize etmeyi amaçlıyoruz. Projenin 2025 yılında tamamlanmasını ve 2026 yılında da kullanıma açılmasını planlıyoruz.” dedi

"YAPIMI 3 YIL SÜRECEK"

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun, “Slovenya’nın gelişimine katkı sağlayacak böyle değerli bir projede yer almak bizler için hem mutluluk ve hem de gurur kaynağı. On yıldan fazla bir süredir izlediğimiz bu projede başarıya ulaşmak büyük bir mutluluk oldu. Aynı zamanda Yapı Merkezi olarak İsveç’te devam eden projemizden sonra Avrupa’da gerçekleştireceğimiz ikinci proje olması nedeniyle de bizim için ayrı bir önem taşıyor.

Demiryolunun 2. Lot inşaatını 36 ayda tamamlayacağız. 230,7 milyon Euro yatırım bedeli olan proje çerçevesinde uzunlukları 0.3 km, 2 km, 0.13 km, 0.3 km, 1.1 km ve 3.8 km (ikiz tünel) olmak üzere 6 adet tünelin inşaat işleri ile birlikte 450 m ve 650 m uzunluklarında iki viyadük yapımını gerçekleştireceğiz. Bize olan güvene layık olarak, özverili bir ekip çalışması ile üzerimize düşen görevi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu

Uzun, ilerleyen dönemlerde Slovenya’nın gelişmesi ve kalkınmasına yönelik oluşturulacak diğer projelerde de yer almak istediklerini söyleyerek, "Henüz sonuçlanmayan Lot 1 ihalesinde de büyük şansımız olduğunu düşünüyoruz" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En düşük kira hangi ilçede! SON DAKİKA: İstanbul'un en düşük kiraları belli oldu
EMLAKRakamlar açıklandı! En fazla Sarıyer'de
BİNA KİMLİĞİ | Son dakika: Bakan Kurum açıkladı! Bina Kimlik Belgesi dönemi başlıyor
EMLAKBinalarda kimlik dönemi başlıyor
Son dakika haberi... İstanbul'da korkutan tablo: 20 yaşın üzerinde 3,1 milyon adet konut...
EMLAKİstanbul için kritik tablo!
Müteahhitler fabrika ve iş yerlerinin de kentsel dönüşüme alınmasını istiyor
EMLAKMüteahhitlerden iş yerleri için dönüşüm talebi
Kira geliri elde edenlerin mart sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor
EMLAKKira geliri olanlar dikkat! 31 Mart'a kadar...
Bodrumu kata çevirme, ilave kat çıkma ve kolon kesilmesine karşı "kimlik belgeli" önlem geliyor
EMLAKBinalara kimlik nisanda başlıyor
Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı
EMLAKKonut fiyat endeksi ocakta arttı
TMSF Başkanı Gülal: Ataşehir Modern projesinde asgari 2.7 milyar liralık hasılat bekliyoruz
EMLAK'Hazine'ye 1.2 milyar lira aktaracağız'
Markalı konut satışlarında peşinat kullanım oranı arttı
EMLAKMarkalı konutta peşinat kullanımı arttı
Şubat ayı konut satış istatistikleri açıklandı
EMLAKŞubat ayı konut satış rakamları açıklandı