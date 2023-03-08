YAPI KREDİ MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi’nden kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca 444 0 444 / 0850 222 0 444’ten Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilir, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir veya e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.

Yapı Kredi müşterisi değilseniz hemen Yapı Kredi Mobil’i indirip müşterimiz olarak kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. Dilerseniz e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi’ye taşıyabilirsiniz.