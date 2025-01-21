Yapımcılar, sosyal medya hesaplarından yangın faciasına ilişkin taziye mesajı yayınladı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer bakanlar açıklama yaptı. Yerlikaya, yangında; 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya ayrıca; "Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. Hata ihmal ne varsa, hem adli hem idari olarak gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada; 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi.

Ülkeyi yasa boğan facia için yapım şirketleri birer taziye mesajı yaymladı.