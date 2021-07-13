Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği fenomen dizxi Yaprak Dökümü araştırılıyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü hakkında merak edilenleri derledik...
YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NE?
Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.
Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.
YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI KİM?
|Oyuncu
|Karakter
|Sezon
|1
|2
|3
|4
|5
|Halil Ergün
|Ali Rıza Tekin
|Ana
|Güven Hokna
|Hayriye Tekin
|Ana
|Bennu Yıldırımlar
|Fikret Tekin Başsoy
|Ana
|Deniz Çakır
|Ferhunde Güven Tekin
|Ana
|Tolga Karel
|Oğuz Ayhan
|Ana
|Caner Kurtaran
|Şevket Tekin
|Ana
|Hasan Küçükçetin
|Ana
|Gökçe Bahadır
|Leyla Tekin
|Ana
|Fahriye Evcen
|Necla Tekin
|Ana
|Seda Demir
|Sedef Turan
|Ana
|Bedia Ener
|Neyyir Genç
|Ana
|Başak Sayan
|Ceyda Ayhan
|Ana
|Yusuf Atala
|Ahmet Genç
|Ana
|Efsun Karaali
|Ayşe Tekin
|Ana
|Şebnem Ceceli
|Ana
|Ahmet Saraçoğlu
|Tahsin Başsoy
|Konuk
|Ana
|Güler Ökten
|Cevriye Başsoy
|Konuk
|Ana
|Perihan Savaş
|Nurdan Güven
|Konuk
|Ana
|Bülent Fil
|Yaman Güner
|Ana
|Konuk
|Kıvanç Kasabalı
|Cem Aydınoğlu
|Ana
|Nezih Tuncay
|Kemal Aydınoğlu
|Ana
|Selma Özkanlı
|Suzan Aydınoğlu
|Ana
|Mustafa Avkıran
|Mithat Kara
|Ana
|Eren Balkan
|Gülşen
|Ana
|Uğur Kıvılcım
|Nuniş
|Ana
|Gülşah Ertuğrul
|Reyhan
|Ana
|Neslihan Atagül
|Deniz Başsoy
|Konuk
|Ana
|Berk Boğaç Akgüneş
|Mehmet Başsoy
|Konuk
|Ana
|Mustafa Orbay Avcı
|Caner Başsoy
|Konuk
|Ana
|Ege Aydan
|Can Türe
|Ana
|Türkan Kılıç
|Oya Türe
|Ana
|Necip Memili
|Erkan
|Ana
|Ayberk Pekcan
|Talat
|Ana
|Barış Bağcı
|Ali Sarper
|Ana
|Melina Özprodomos
|Ufuk
|Ana
|Engin Hepileri
|Emir
|Konuk
|Ana
|Jess Molho
|Görkem
|Konuk
|Sedef Avcı
|Selin Aydınoğlu
|Konuk
|Nihat Alptuğ Altınkaya
|Levent Tuncel
|Konuk
|Burcu Günay
|Aslı
|Konuk
|Caner Cindoruk
|Dr. Nazmi Duru
|Konuk
|Arda Esen
|Serdar
|Konuk
|Mehmet Güler
|Seyfi Kuyuncu
|Konuk
|Burak Davutoğlu
|Ismail
|Konuk
|Özlem Hasgül
|Sacide
|Konuk
|Ceren Erginsoy
|Seyfi'nin Eşi
|Konuk
|Ali Sunal
|Serhat Kuyuncu
|Konuk
|Çağrı Vila Lostuvalı
|Natali
|Konu
YAPRAK DÖKÜMÜ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?
|Sezon
|Gösterim Günü ve Saati
|Sezon Başlangıcı
|Sezon Finali
|Çekilen Bölüm Sayısı
|Bölüm Aralığı
|TV Sezonu
|TV Kanalı
|1. Sezon
|Çarşamba 20.00
|13 Eylül 2006
|20 Haziran 2007
|38
|1-38
|2006 - 2007
|Kanal D
|2. Sezon
|Çarşamba 20.00
|5 Eylül 2007
|25 Haziran 2008
|42
|39-80
|2007 - 2008
|Kanal D
|3. Sezon
|Çarşamba 20.00
|3 Eylül 2008
|17 Haziran 2009
|38
|81-118
|2008 - 2009
|Kanal D
|4. Sezon
|Çarşamba 20.00
|2 Eylül 2009
|16 Haziran 2010
|41
|119-159
|2009 - 2010
|Kanal D
|5. Sezon
|Çarşamba 20.00
|15 Eylül 2010
|29 Aralık 2010
|15
|160-174 (Final)
|2010
|Kanal D
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