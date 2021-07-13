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Yaprak Dökümü dizisi konusu ne? Yaprak Dökümü oyuncuları kim? Yaprak Dökümü kaç bölüm?

Bir zamanların fenomen dizisi Yaprak Dökümü, sosyal paylaşım platformu Twitter'da günün en çok konuşulan konulardan biri oldu. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi gerek yayınlandığı dönemde gerekse ardından ekrana gelen tekrar bölümleriyle en çok izlenen dizilerden biriydi. Yaprak Dökümü dizisi konusu ne? Yaprak Dökümü oyuncuları kim? Yaprak Dökümü kaç bölüm?

Yaprak Dökümü dizisi konusu ne? Yaprak Dökümü oyuncuları kim? Yaprak Dökümü kaç bölüm?

Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Mesude Erarslan'ın üstlendiği fenomen dizxi Yaprak Dökümü araştırılıyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü hakkında merak edilenleri derledik...

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU NE?

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan Ali Rıza Bey, yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı Necla da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. Leyla'nın üniversiteye hazırlık kursu, Necla ve Ayşe'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve Ali Rıza Bey yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne Hayriye Hanım eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen Şevket bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; Ferhunde'ye kaptırır ve Ferhunde kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine Ferhunde'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, Şevket'in, karısının isteklerine boyun eğişi, Leyla ve Necla'nın davranışları, Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI KİM?

Oyuncu Karakter Sezon
1 2 3 4 5
Halil Ergün Ali Rıza Tekin Ana
Güven Hokna Hayriye Tekin Ana
Bennu Yıldırımlar Fikret Tekin Başsoy Ana
Deniz Çakır Ferhunde Güven Tekin Ana
Tolga Karel Oğuz Ayhan Ana
Caner Kurtaran Şevket Tekin Ana
Hasan Küçükçetin Ana
Gökçe Bahadır Leyla Tekin Ana
Fahriye Evcen Necla Tekin Ana
Seda Demir Sedef Turan Ana
Bedia Ener Neyyir Genç Ana
Başak Sayan Ceyda Ayhan Ana
Yusuf Atala Ahmet Genç Ana
Efsun Karaali Ayşe Tekin Ana
Şebnem Ceceli Ana
Ahmet Saraçoğlu Tahsin Başsoy Konuk Ana
Güler Ökten Cevriye Başsoy Konuk Ana
Perihan Savaş Nurdan Güven Konuk Ana
Bülent Fil Yaman Güner Ana Konuk
Kıvanç Kasabalı Cem Aydınoğlu Ana
Nezih Tuncay Kemal Aydınoğlu Ana
Selma Özkanlı Suzan Aydınoğlu Ana
Mustafa Avkıran Mithat Kara Ana
Eren Balkan Gülşen Ana
Uğur Kıvılcım Nuniş Ana
Gülşah Ertuğrul Reyhan Ana
Neslihan Atagül Deniz Başsoy Konuk Ana
Berk Boğaç Akgüneş Mehmet Başsoy Konuk Ana
Mustafa Orbay Avcı Caner Başsoy Konuk Ana
Ege Aydan Can Türe Ana
Türkan Kılıç Oya Türe Ana
Necip Memili Erkan Ana
Ayberk Pekcan Talat Ana
Barış Bağcı Ali Sarper Ana
Melina Özprodomos Ufuk Ana
Engin Hepileri Emir Konuk Ana
Jess Molho Görkem Konuk
Sedef Avcı Selin Aydınoğlu Konuk
Nihat Alptuğ Altınkaya Levent Tuncel Konuk
Burcu Günay Aslı Konuk
Caner Cindoruk Dr. Nazmi Duru Konuk
Arda Esen Serdar Konuk
Mehmet Güler Seyfi Kuyuncu Konuk
Burak Davutoğlu Ismail Konuk
Özlem Hasgül Sacide Konuk
Ceren Erginsoy Seyfi'nin Eşi Konuk
Ali Sunal Serhat Kuyuncu Konuk
Çağrı Vila Lostuvalı Natali Konu


YAPRAK DÖKÜMÜ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

Sezon Gösterim Günü ve Saati Sezon Başlangıcı Sezon Finali Çekilen Bölüm Sayısı Bölüm Aralığı TV Sezonu TV Kanalı
1. Sezon Çarşamba 20.00 13 Eylül 2006 20 Haziran 2007 38 1-38 2006 - 2007 Kanal D
2. Sezon Çarşamba 20.00 5 Eylül 2007 25 Haziran 2008 42 39-80 2007 - 2008 Kanal D
3. Sezon Çarşamba 20.00 3 Eylül 2008 17 Haziran 2009 38 81-118 2008 - 2009 Kanal D
4. Sezon Çarşamba 20.00 2 Eylül 2009 16 Haziran 2010 41 119-159 2009 - 2010 Kanal D
5. Sezon Çarşamba 20.00 15 Eylül 2010 29 Aralık 2010 15 160-174 (Final) 2010 Kanal D

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