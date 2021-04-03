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Yaprak Sayar'dan unutulmaz şarkılar İş Sanat'ta

Sanatçı Yaprak Sayar klasik Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan bir repertuvarla bu akşam saat 20.30'da İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Konser İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Yaprak Sayar'dan unutulmaz şarkılar İş Sanat'ta

İş Sanat’ın çevrim içi nisan ayı programında, klasik Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan bir repertuvarla genç sanatçı Yaprak Sayar da yer alıyor.

Türk müziğinin makamsal kimliğini, batı müziğinin armonisi ve ritmik yapısıyla buluşturan konserde Sayar, aralarında ”Kara Kız”, “Deryada Deryalıklar”, “Dünyaya Geldim Gülmek İçin” şarkılarının da bulunduğu klasik Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

İş Sanat sahnesine ilk kez konuk olacak olan Sayar’a konserde Erman Türkeli (piyano),Murat Süngü (çello),Umut Hoşgör (keman),Turgut Özüfler (kanun),Şentürk Öztaş (bas gitar),Furkan Resuloğlu (tanbur) ve Mehmet Akatay (perküsyon) eşlik edecek.
İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi, bu akşam saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden müzikseverlerle buluşacak. Konser sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Yaprak Sayar
Yaprak Sayar


Nisan programındaki klasikler

Klasik müzik konserlerinde bu ay, orkestra şefi Batuhan Uzgören yönetimindeMilli Reasürans Oda Orkestrası keman sanatçısı Can Özhan ile birlikte sahne alacak. Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri “Dört Mevsim Keman Konçertosu”nun seslendirileceği konser, 9 Nisan’da yayında olacak.

Halk müziğinin güçlü sesi Feryal Öney, “Bozatlı Hızır”, “İp Attım” ve “Arzu Kızım” gibi hareketli türküleri seslendireceği zengin bir seçkiyle İş Sanat sahnesine konuk olacak. Öney’in konseri, 17 Nisan’da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Cem Önertürk, Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Ozan Evruk ve Hüseyin Uçar’ın oluşturduğu Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern batı enstrümanları ile İş Sanat sahnesinde buluşturacak. Topluluk konserde, bu yıl 100. yaşı kutlanan Astor Piazzola’nın “Fugatta” eserinin yanı sıra Jacques Ibert, György Ligeti’nin ve Ferit Tüzün’ün eserlerini de seslendirecek. Konser, ilk gösterim tarihi olan 21 Nisan’dan itibaren yayında olacak.

İş Sanat, Dünya Caz Günü’nü ise özel bir konserle kutlayacak. Jülide Özçelik’in cazla harmanladığı halk türkülerinin yanı sıra kendi şarkılarını da seslendireceği konser, 30 Nisan’dan itibaren yayında olacak.

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