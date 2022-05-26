Yaralı bulunan karaca ameliyatla ayağa kaldırıldı

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı bulunan karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirildi.

AA'nın haberine göre Veteriner Hekim Serhat Meşe, ayakta durmakta zorlanan karacanın röntgeninde, sol arka ayağının kırık olduğunu belirledi.

Ameliyatı başarıyla tamamlanan ve bir süre dinlendirilen karaca, çimlerde koşmaya başladı.

Meşe, karacaya uyguladıkları tedaviye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karacanın sol arka ayağında (tarsometatarsal) eklemde kırık tespit edilmesinin ardından kross pin ve plaka uygulayarak stabilize ettik. Şu anda karacamızın neşesi yerinde. Ciddi bir ameliyat atlattı, biraz ağrıları olacak. Ayağına plaka uygulaması yaptığımız için bir ay boyunca Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde bizim gözetimimiz altında kalacak. Karacamız genç olduğu için hızlı bir şekilde toparlayacaktır."

Ayrıca Meşe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın modern imkanlara kavuşturduğu merkezde hastalıkların tespiti ve tedavi süreçlerinin sorunsuz geçmesi için tüm araç gereçlerin bulunduğunu ifade etti.

Karaca, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.