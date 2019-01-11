Van'da yolu kardan kapanan mahallede av tüfeğiyle vurulan köpek, ekiplerin kar ve tipi de 3 saat süren yoğun çabası sonucu Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

TÜFEKLE VURULDU

AA'nın haberine göre, İpekyolu ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in sahibi olduğu köpek, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Köpeği yaralı halde bulan Eraygen, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

HAYVAN AMBULANSI YOLDA KALDI

Köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, tipi ve kar nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesinin ardından karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışmayla yolu açarak köpeğe ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırılarak burada ameliyata alındı. Ameliyatta köpeğin vücudundan av tüfeği saçmaları çıkarıldı. Yaralı köpek tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.

"BU DUYARLILIK MUTLULUK VERİCİ"

Eraygen, yaptığı açıklamada, silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığında köpeği evin önünde yaralı halde gördüğünü anlatarak, "Hemen belediyeyi aradım. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi yaptılar. Merkezde tedavisi devam edecek. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge de köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız" diye konuştu.

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