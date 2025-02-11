Yaratıcı Origami Atölyesi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, 15 Şubat Cumartesi günü “Taviloğlu Koleksiyonu: Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi kapsamında 7 yaş ve üzeri çocukları hayal güçleriyle sanatın bir parçası olmaya davet ediyor.

Taviloğlu Koleksiyonu yöneticisi Neslihan Muratbeyoğlu ve sanatçı Şevval Konyalı’nın rehberliğindeki ücretsiz etkinlikte, çocuklar bir sanat eserinin yaratım sürecine tanıklık ederek bu sürece dahil olacak.

Sergi turu öncesinde, koleksiyon yapma ve Türk resmi üzerine çocuklarla bir sohbet gerçekleştirecek olan Neslihan Muratbeyoğlu, koleksiyonun kronolojik özetini sunan sergiyi gezdirirken Türk resminin dönemlerini çocuklara eserler üzerinden anlatacak.

Sıradışı Hayvanlarla Yaratıcı Bir Yolculuk Atölyesi’nde ise sanatçı Şevval Konyalı ile hayal güçlerini serbest bırakıp belki de hiç var olmamış hayvanlar tasarlayacak olan çocuklar, çizimlerini origamiye dönüştürek kolektif bir sanat enstalasyonunun parçası olacak.

Şevval Konyalı

Saat 14.00-15.00 arasında düzenlenecek etkinliğe katılım için fatmanur.bayrakci@mudo.com.tr adresinden kayıt yaptırılabilir.

Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği, 30 Mart’a kadar Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta ziyaret edilebilecek olan Bir Koleksiyoner Hikâyesi sergisinde, Mustafa Taviloğlu’nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay’ın “Köy Evi”nden Komet’e, Mehmet Güleryüz’ün meşhur “Kırmızı Araba” isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.