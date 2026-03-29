        Haberler Gündem Yardım videolarıyla vicdanları suiistimal eden 'Bursa abisi' tutuklandı

        Yardım videolarıyla vicdanları suiistimal eden fenomen tutuklandı

        Sosyal medya platformları üzerinde faaliyet gösteren F.S. (36) isimli 'Bursa Abisi' mahlaslı şahsın yardım adı altında vatandaşları suistimal ederek, kendi hesabında para topladığı ve ardından kurgu videolar çektiği öğrenildi. Şüpheli, çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Giriş: 29.03.2026 - 02:47 Güncelleme:
        Kurgucu fenomen tutuklandı!

        Bursa’da ‘Bursa Abisi’ olarak açtığı sosyal medya platformunda kendisini kamu personeli olarak tanıtan şüphelinin, yardıma muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin görüntülerini kullanarak vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği belirlendi. Sosyal medya üzerinden yardım yapmak isteyen kişilerle iletişime geçen şahsın, kendi adına açılmış hesaplara para topladığı, kurgu videolar hazırladığı ve toplanan yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin, bağış yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç sahipleriyle yüz yüze görüşmesini engellemeye çalıştığı öğrenildi.

        Yüksek sayıda takipçisi bulunan şüphelinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği olduğu tespit edildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli F.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda gıda kartı ve hediye kartı ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 adet taşınmaz ile 1 araca el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

