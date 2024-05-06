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        Haberler Yaşam Yaren leylek ile Nazlı'nın yavrularını koruduğu anlar kamerada

        Yaren leylek ile Nazlı'nın yavrularını koruduğu anlar kamerada

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın bu yıl dünyaya gelen yavrularını soğuk ve yağmurdan korumaları kameralarca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:28
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        Yaren ile Nazlı'nın yavrularını koruduğu anlar kamerada
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        Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu 'dostluk hikayesi' ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.

        Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.

        Karacabey Belediyesi tarafından açılan www.yarenleylek.com internet adresi üzerinden Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.

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