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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ‘Yaren Leylek’in afişi çıktı

        ‘Yaren Leylek’in afişi çıktı

        Yaren Leylek ve Adem Yılmaz'ın dostluğunun beyazperdeye taşındığı'Yaren Leylek', 4 Ekim'de vizyona giriyor. Afişi paylaşılan film, aile, dostluk ve hayvan sevgisi üzerine kurulu hikayesiyle her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:06
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        'Yaren Leylek'in afişi çıktı
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        Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği, proje tasarımı Hande Alpaslan’a ait, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Atahan Çatalbaş, Meral Çetinkaya, Tarık Papuçcuoğlu, Murat Kılıç, Cenk Gürpınar, Işınsu Zırh ve Ayfer Tokatlı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Yaren Leylek’ sinema filminin afişi yayınlandı. Uzun yıllardır her sene ülkemize gelen Yaren Leylek’in Adem Amca ile kurduğu dostluğu merkezine alan film sımsıcak hikayesiyle yediden yetmişe herkesin içini ısıtacak.

        Sev Yapım’ın yapımcılığında 4 Ekim’de tüm Türkiye’de vizyona girecek ‘Yaren Leylek’, annesi hamile olan ve henüz bir kardeşi olma fikrine hazır olmayan Adem’in, annesi Arzu ve babası Hakan’la birlikte, bir süreliğine babaannesinin evine gelip Leylek Yaren’le tanışmasıyla ilk andan itibaren başlayan dostluklarını konu alırken başlarına gelen bazı olaylar ise ekibi gizemli bir dünyanın da içine sürükleyecek.

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        #Hande Doğandemir
        #buğra gülsoy
        #Yaren Leylek
        #film
        #afiş
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