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Yargı 58. bölüm yayınlandı! Yargı son bölümünde yaşananlar

Yargı 58. son bölüm 26 Mart 2023 Pazar akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı son bölümde; Pars’la ilgili ortaya çıkan gerçek, başta Derya olmak üzere herkesi derinden yaralar ve yıkar. Diziseverler için Yargı 58. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Yargı son bölüm özeti...

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    Yargı dizisi son bölüm izleme ekranı yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 58. bölüm özeti ve son bölüm izle bilgileri...
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    YARGI 58. BÖLÜM İZLE

    Yargı 58. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yargı son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    YARGI 58. BÖLÜM ÖZETİ

    Pars’ın kayboluşunun ardındaki dehşet ve Igor’un tehdidi, bugüne kadar Ilgaz’ın omuzlarına binmiş en büyük yüktür. Hızlı hareket etmek zorundadır, kimsenin kılına zarar gelmeden ailesini ve arkadaşlarını güvende tutmak için radikal bir karar alır. Ancak tehdidi sonsuza dek yok etmek için asıl Igor’un maşası olan tetikçiyi bulmak zorundadır. Bu yoldaki en büyük destekçisi yine Ceylin’dir, onun sıkışmışlığı ve çaresizliğini çözebilmek için elinden geleni yapar.
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    Pars’la ilgili ortaya çıkan gerçek, başta Derya olmak üzere herkesi derinden yaralar ve yıkar. Olanları öğrenen Yekta, Ilgaz ve Ceylin’le olan savaşında yeni kartlar açmaya hazırlanırken, bu hamlesi üzerine kurulan planlardan habersizdir. Turgut Ali’nin ise Ilgaz’a yardım etmek, onu ve ailesini güvende tutmak için farklı yöntemleri vardır. Igor’un tetikçisini bulmak için çabalarken çarptıkları duvarlar Ilgaz ve Ceylin’i umutsuzluğa boğar. Ancak hiç ummayacakları birinden gelen yardım teklifi, Ilgaz’ı sevdikleri ve mesleği arasında riskli ve tehlikeli bir tercihe sürükler. Üstelik bu tercih Ilgaz ve Ceylin’in hayatında yeni bir mücadelenin başlamasına sebep olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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