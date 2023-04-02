YARGI 59. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz’ın sevdiklerine yapılan tehditleri bir an önce sonlandırmak için aldığı karar, onu büyük bir iftirayla karşı karşıya bırakmıştır. Ailesinin hayatını kurtarmıştır ancak şimdi de mesleği ve inandığı bütün değerler tehlikededir. Onu karalamak için ince ince döşenmiş yolların sonu acaba nereye çıkacaktır? Başsavcı vekili olarak gelen Turgut Ali’nin karşısına hiç hesapta yokken en güvendiği savcılardan biri olan Ilgaz’ın dosyası gelmiştir. Ancak bu dosyaya bakmakla görevlendirilen ve oldukça ters biri olan Özcan savcı ile de ortak çalışmak zorundadır. Ilgaz’ın suçlu olduğuna dair teker teker ulaşılan delillerin sağlamlığı, aksini canla başla ispatlamaya çalışan Ceylin’e iki savcının da inanmasını imkânsız hale getirmektedir.