CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİDİYOR

Yargı'nın 15. bölüm fragmanında Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderiliyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Kapının önünde Pars çılgına dönerken Ilgaz da Ceylin'e "Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yanındayım ben buradayım. Seni seviyorum" diyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.