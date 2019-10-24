Acılı anne isyan etti

Oğlunu henüz 11 yaşında toprağa verdi. Onu ve babaannesini hayattan koparan alkollü bir sürücüydü. O sürücü 14 yıl ceza aldı, anne cezayı az bulurken bir darbe de Yargıtay’dan aldı.

HEM ALKOLLÜ, HEM TERS ŞERİTTE…

İstanbul Ümraniye’de yaşayan Kalender ailesi, 7 Nisan 2018 günü otomobilleriyle evlerine dönmüştü. 11 yaşındaki Ahmet Yiğit, 67 yaşındaki babaannesi Fatma Kalender ve annesi ile birlikte otomobilden indi. Anne ise açık kalan kapıyı kapatmak için döndü. Zaten ne olduysa o andan itibaren oldu. Alkollü bir sürücü süratle ilerleyip ters yöne girdi. Babaanne ve toruna çarparak onları hayattan kopardı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

22 BUÇUL YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ, 14 YIL 2 AY CEZA ALDI

Kazayı yapan sürücü Emrah Bozdemir’di. Nişan gecesi alkol alan Bozdemir, nişan bittikten sonra alkollü halde direksiyon başına geçmişti. Hakkında "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 buçuk yıla kadar hapis istendi. Ancak daha önce de benzer suçlardan sabıkası olan sanık 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

YARGITAY “CEZA ÇOK” DEDİ

Kalender ailesi karara itiraz etti ve üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Ancak istinaf mahkemesi kararı onadı, bu kez de Yargıtay’a itiraz edildi. İkinci itiraz ise ailenin hüznüne hüzün kattı. Çünkü az buldukları cezayı bu kez Yargıtay çok buldu. Yargıtay kararında, verilen cezanın hakkaniyetli olmadığını ve cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiğini söyledi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında dosya yeniden yerel mahkemeye geldi. Sanığın yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde tekrar başlanacak.

“BEN İKİ CANIMI KAYBETMİŞİM…”

“Ben huzursuzum ya. Ben anneyim ya. Ben hep buradan geçerken oğlumu görüyorum” diyerek olay yerinde yaşadıklarını anlatan acılı anne, bozma kararını duyduğunda iş yerinde baygınlık geçirdiğini söyledi.

Böyle bir sonuçla karşılaşacaklarını hiç düşünmediğini kaydeden anne Burcu Kalender, “Mezarlığa gittiğimde ağlıyorum. ‘Oğlum’ diyorum’ daha hala diyorum ‘sen burada yatıyorsun sen belki çürüdün gittin ama senin daha hala biz mücadeleni veriyoruz’” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yargıtay’ın kararını da eleştiren Kalender, “Hakkaniyetten bahsediyorlar. Yani hakkaniyet böyle bir şey mi. Ben iki tane canımı kaybetmişim. Diyor ki ‘üst sınırdan vermişsiniz’ üst sınır değil ki bu. Bunun üst sınırı 22,5 yıl zaten. 12 Kasım’da tekrar bizim mahkememiz var. Ve ben gerçekten 13. Ağır Ceza’nın adaletli davranacağına inanıyorum. Kararın arkasında duracağına sonuna kadar inanıyorum ve beklentimiz artık bu yönde” dedi.

