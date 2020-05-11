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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Demirtaş'ın temyiz başvurusunu değerlendirdi. Temyiz talebini inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesini tamamlayarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Tebliğnamede, konuşmanın çözümünün kolluk güçleri yerine TRT, TÜBİTAK veya Adli Tıp’tan tarafsız bilirkişilerce yaptırılmaması ve son savunma için süre verilmemesinin “savunma hakkının kısıtlanmasına” neden olduğu belirtildi.

Demirtaş'a verilen cezanın bozulması istenilen tebliğnamede, "bir siyasi partinin genel başkanı olan sanığın, olay günü yaptığı konuşmada atılı suça konu cümlelerden birinin yanlış çözümlendiği, konuşmanın bir bütün olarak değerlendirilmesi halinde suça konu sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı"nı ve "propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığı"nı beyan ettiği anımsatıldı.