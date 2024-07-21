Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yargıtay'dan emsal karar! Polise "Seni sürdüreceğim" demek suç sayılmadı | Son dakika haberleri

        Yargıtay'dan emsal karar! Polise "Seni sürdüreceğim" demek suç sayılmadı

        Yargıtay 4. Ceza Dairesi, polislerle yaşadığı tartışma sırasında "Ankara'yı ararsam görürsün, seni sürdüreceğim" diyen sanığa "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan verilen 5 ay hapis cezasını hukuka aykırı bularak bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay'dan emsal karar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı.

        Dairenin kararına göre, 2016'da Konya'da yaşayan bir kişi, şikayetçi olmak için gittiği karakolda polislerle tartışma yaşadı ve görevli polislere yönelik, "Ankara'yı ararsam görürsün, seni sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

        Şikayet üzerine hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dava açılan sanık, yargılama sonucu Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesince 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Eyleminin "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu oluşturmadığını ileri süren sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin atılı suçu oluşturmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünün bozulmasına hükmetti.

        REKLAM

        KARARIN GEREKÇESİ

        Dairenin kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçunun "seçenekli hareketli" ve "amaçlı bir fiil" olarak düzenlendiği belirtildi.

        Söz konusu suçun "cebir veya tehdit" şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğine işaret edilen kararda, "tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı" bildirildi.

        Sanığın, müşteki polislerin görev yerini değiştirme gibi bir yetkisinin de bulunmadığı, bu nedenle atılı suçun oluşmadığı belirtilen kararda, şu gerekçeler yer aldı:

        "Dava konusu olayda, sanığın polis memurlarının görev yerini değiştirme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, anılan sözlerin tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde, görevi yaptırmamak suçunun tehdit unsurunu oluşturmadığı, bu nedenle görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşmadığı halde kanuni olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #polise direnme suçu
        #Yargıtay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi