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Yargıtay Fenerbahçe lehine karar verdi
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Yargıtay, Fenerbahçe'den yıllık izinlerini talep eden antrenörü haksız buldu

Fenerbahçe Bayan Basketbol takımını 9 yıl çalıştıran ve Galatasaray Spor Kulübü ile görüştüğü gerekçesiyle iş akdi feshedilen antrenör Zafer Kalaycıoğlu'nun yıllık izin talebine ilişkin davada Yargıtay, Fenerbahçe'yi haklı bularak, "Antrenörün yıllık izin alacağı talep etmesi hayatın olağan akışına aykırı" dedi

05.10.2018 - 11:19 | Güncelleme:

Fenerbahçe Bayan Basketbol takımının yıllarca antrenörlüğünü yapan Zafer Kalaycıoğlu’nun açtığı davada, Yargıtay Fenerbahçe Spor kulübü’nden yana karar verdi. 2000 yılından 2009 yılına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol takımı antrenörü olarak çalışan Zafer Kalaycıoğlu, çalışırken Galatasaray Spor Kulübü ile görüştüğü gerekçesiyle iş akdi fesih edilmişti.

KIDEM, İHBAR VE YILLIK ÜCRET TALEP ETTİ

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Kalaycıoğlu da Fenerbahçe Spor Kulübü aleyhine kıdem, ihbar ve yıllık ücretli izinlerinin tahsili yönünde dava açtı. İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen davada, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları savunma yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kalaycıoğlu ile belirli süreli iş sözleşmesi yaptığını ve her yıl sözleşmenin yenilendiğini, yaz aylarında basketbol takımının 3 ay izin yaptığını ve bu süre içerisinde antrenör olarak görev yapan Kalaycıoğlu’nun tatil yaptığını belirtti.

FENERBAHÇE, KARARI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun iş akdinin haklı bir neden olmadan işverence sona erdirildiğine, yıllık izinlerinin çalıştığı dönemde kullandırıldığının ispatlanamadığına ve yıllık izin ücretlerinin davacıya ödendiği konusunda herhangi bir belge sunulmadığına karar verdi. Bu karar Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Kalaycıoğlu’na yıllık izin yaptırılmadığı ve ücretinin ödenmediği iddiasının “hayatın olağan akışına aykırı”olduğuna dikkat çekerek kararın bozulmasına hükmetti.

KARARDA NE DENİLDİ?

Kararda şöyle denildi: “Davalı, davacının her sezon bitiminde 3 ay fiili tatil yaptığı, bu yaptığı işin doğası gereği olduğu, sporcuların da tatile girdiği zamanlar dikkate alındığında antrenörlerin kulüp bünyesinde çalışmasının hayatın olağan akışına uymadığını, davacı ile yapılan sezonluk anlaşmalar ile her yılın haziran ayının 30’undan sonra davacının da sezonla birlikte tatile girdiği, eylül ayı sonu ve ekim ayı başı gibi sezonun başlaması ile çalışmaya başladığını savunarak, delilleri arasında da ‘TBF tarafından düzenlenen basketbol birinci liginde sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerinin sunulmasının talep edildiği görülmüştür. Eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay, basketbol takımlarının izne girdiği yaz aylarında, antrenörün kulüpte kalıp çalıştığını iddia etmesinin “hayatın olağan akışına” aykırı olduğu gerekçesiyle kararı bozmuş oldu. Yerel Mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uyarsa Kalaycıoğlu’na yıllık ücretli izin parası ödemeyecek. Mahkeme, Yargıtay’ın kararına uymazsa da dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine gelecek.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 25 dakika önce
    öğretmenlere de verilmeyecek o zaman ???öğretmenlere de verilmeyecek o zaman ???
  • Misafir 55 dakika önce
    Herzaman FB hakli!
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